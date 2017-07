Un groupe de voyageurs dévalisé à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle

19 voyageurs qui attendaient la navette pour se rendre de leur hôtel de Roissy jusqu'à l'aéroport samedi 8 juillet, ont été attaqués par plusieurs malfaiteurs. Ils leur ont dérobé leurs bagages avant de prendre la fuite.

Ils attendaient en groupe, tôt vers 8h30 samedi 8 juillet, devant l'entrée de leur hôtel de Roissy, quand douze Français, quatre Américains et trois Marocains ont été attaqués par "six à huit" malfaiteurs selon une source proche de l'enquête.

Au lieu du bus qui devait venir les chercher et les amener à l'aéroport, ce sont deux voitures sombres qui se sont garées juste devant eux. Plusieurs personnes en sortent alors et les aspergent de gaz lacrymogène. Elles emportent valises et bagages à main. L'un des touristes a été blessé à la main en essayant de se défendre et il a dû avoir plusieurs points de suture. Les malfaiteurs sont toujours en fuite et l'enquête a été confiée à la gendarmerie.