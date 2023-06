Un groupe local de traitement de la délinquance déployé dans le centre-ville de Montpellier en juin

La préfecture, le parquet et la mairie de Montpellier lancent ce jeudi 1er juin 2023 une opération conjointe de sécurité dans le centre-ville : un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD). Pendant le mois de juin, tous ces services vont se coordonner et se concentrer sur le quartier allant de la gare à la place de la comédie et sur l'écusson, pour faire respecter l'ordre et rassurer les habitants, avec notamment des patrouilles de police plus fréquentes.

Cela fait suite à une série de faits divers qui ont marqués les Montpelliérains ces derniers jours. Une femme a été retrouvée morte, poignardée , quartier Aiguelongue, samedi 27 mai. Le lundi suivant, une fusillade a éclaté quartier Saint-Martin. Deux hommes ont été blessés.

"La présence de la police rassure"

"Quand vous voyez du bleu dans la rue, ça dissuade. La présence de la police rassure, elle alimente un sentiment de sécurité, mais elle dissuade le passage à l'acte délinquant", affirme le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, qui rappelle que la délinquance diminue à Montpellier depuis plusieurs années. En plus d'intensifier les patrouilles, le GLTD se concentrera sur le démantèlement de points de deals et la verbalisation des consommateurs.

"On ne réglera pas tous les problèmes, mais nous engageons des moyens importants pour que cet écusson bénéficie d'une présence policière accrue et d'une fermeté de la part de la justice", explique le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. "Le GLTD est un dispositif que nous avons engagé dans beaucoup d'endroits de la ville, et qui a procuré des résultats avec une baisse de la délinquance."

Les résultats de ce mois d'expérimentation ne seront pas forcément visibles tout de suite, rappelle Fabrice Bélargent, procureur de la république de Montpellier : "Il y a les effets immédiats, et il y a les effets dans le temps. Sur Gambetta, on est revenu deux fois. Aujourd'hui, le quartier est pacifié. Sur Celleneuve, on est venu une fois. Sur le quartier Saint-Martin, ce qui s'est passé lundi prouve que l'ensemble des problèmes ne sont pas résolus."