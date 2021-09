Un Guérétois de 30 ans interpellé pour avoir insulté des policières en patrouille et uriné devant des passants

Un Guérétois de 30 ans a été interpellé en haut de la place Bonnyaud à Guéret, ce jeudi soir en fin de journée, début de soirée. Une interpellation pour outrage à agent et rébellion. Les forces de l'ordre ont eu du mal à l'arrêter. Ils ont dû s'y mettre à quatre. Son procès est prévu pour le 18 novembre.

Deux policières patrouillent en équipe, dans une voiture siglée et en uniforme. Il n'y a pas de doute possible sur leur métier. Elles passent devant le jeune homme. Il se met alors à leur faire des doigts d'honneur. Elles s'arrêtent, descendent de leur véhicule. Et là, complètement ivre, le trentenaire continuer de les insulter de plus en plus. D'après la police, il n'a pas commencé au passage des agents. Avant, déjà, il a été repéré par des témoins du quartier en train d'uriner partout, de dégrader des sièges posés sur la place. Il a même fait peur aux riverains.

Au moment où les deux policières veulent l'emmener au commissariat, il refuse toujours, obstiné. Deux agents supplémentaires arrivent en renfort. Même à quatre, ils ont du mal à l'arrêter. Ils ressortent de l'intervention légèrement blessés. Obstiné, il le restera. Une fois à l'hôpital, il faut encore une ceinture de contention pour fixer le jeune guérétois à son brancard.