Un guet-apens contre des policiers sur l'ile de Thau dénoncé par un syndicat

Des violences contre les policiers sont dénoncées par le syndicat d'Unité SGP Police FO 34. Il fait référence à ce qu'il s'est passé ce dimanche 16 octobre dans le quartier de l'île de Thau.

Les policiers de Sète sont appelés en renfort des pompiers pour un incendie de poubelles au milieu de la chaussée. L'équipage de la Brigade anticriminalité de nuit d'Agde (BAC) sont les premiers à arriver sur place. Leur voiture se retrouve coincée face à une barricade en feu sur toute la longueur du boulevard "avec des flammes de deux mètres de haut" raconte Fabrice Aebi, du syndicat de police.

"C'était un vrai guet-apens. Ils voulaient en découdre avec la police." — Fabrice Aebi, du syndicat d'Unité SGP Police FO 34

Face à cette barrière en feu, les policiers sortent du véhicule. Au moment où ils mettent le pied à terre "plusieurs individus cagoulés et habillés en noir, qui étaient cachés, ont surgi de nulle part. Ils les attendaient et ils ont tiré vers eux avec des mortiers." Pour se défendre "les collègues ont riposté avec des tirs de LBD. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé" ajoute Fabrice Aebi.

Il a fallu attendre d'autres renforts de la BAC d'Agde pour sécuriser les lieux et permettre l'intervention des pompiers. Une fois le feu éteint, "les collègues ont trouvé des barres de fer, des projectiles divers. C'était un vrai guet-apens. Ils voulaient en découdre avec la police." Mais ils n'ont pas pu être arrêtés.

Demande de moyens supplémentaires

Le syndicat d'Unité SGP Police FO 34 dénonce cet incident et d'une manière plus générale la multiplication des violences contre les forces de l'ordre. Les membres de ce syndicat demandent plus de moyens pour ne plus être en sous-effectif. Ils demandent notamment la mise en place de peines minimales pour les auteurs de violence envers les forces de l'ordre.