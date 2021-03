Un guide de 32 ans blessé dans une avalanche à Abondance

Ce dimanche, dans la matinée, une avalanche a emporté deux hommes dans le secteur du Mont de Grange, à Abondance, en Haute-Savoie. Les deux ont réussi à s'extirper de la neige. Il s'agit d'un guide et de son client. Ce dernier est indemne. Le guide, âgé de 32 ans et également secouriste de la CRS Alpes, est gravement blessé, touché au fémur et au bassin.

Le risque d'avalanche est de 3 sur 5 sur l'ensemble des massifs de Savoie et de Haute-Savoie.