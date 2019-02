Un gymnase d'Argentan détruit par un incendie

Argentan, France

Environ cinquante pompiers venus de tout le département ont été déployés pour venir à bout des flammes. A leur arrivée vers 21h30, le bâtiment en structure bois était déjà pratiquement entièrement embrasé. 600m² qui abritent la salle de gymnastique du complexe André Jidouard. La toiture s'est effondrée.

Les pompiers ont malgré tout réussi à maîtriser les flammes et surtout à éviter leur propagation aux bâtiments attenants. 1400 m² ont ainsi pu être préservés indiquent les pompiers. Des sportifs se trouvaient dans la salle attenante quand le feu s'est déclaré. Ils ont pu sortir à temps, et personne n'a été blessé.

La salle de gymnastique a été entièrement détruite, mais la grande salle omnisports a été peu touchée, selon la mairie d'Argentan. Néanmoins, le pignon est endommagé est cette salle est donc elle aussi inutilisable.

Un bâtiment récent, inauguré en 2014

L'origine du sinistre est pour l'heure indéterminée, une enquête a été ouverte. La police technique et scientifique se rend sur place. Des témoins aussi vont être interrogés.

Cette salle, précise le maire d'Argentan, est le plus récent des équipements sportifs de la ville, elle avait été coûté plus de 3 millions d'euros et été inaugurée en 2014. Il promet sa reconstruction le plus vite possible, et à l'identique. On ne connaît pas encore le montant des dégâts mais ils sont très importants.

Une solution de secours pour les sportifs

Dans ces conditions, impossible de reprendre les entraînements de gymnastique, de badminton, de basket ou encore de handball. A la mairie d'Argentan, c'est branle-bas de combat pour trouver une solution de secours. Les clubs pourraient se reporter sur les gymnases des collèges et des lycées. Le maire espère mettre en place un planning cohérent avant la fin des vacances scolaires.