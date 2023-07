Un gynécologue de Metz suspendu pour "non-respect des bonnes pratiques" lors de palpations mammaires

Le gynécologue mis en cause est accusé par des patientes de "non-respect des bonnes pratiques" lors des palpations mammaires.

Il ne pourra plus exercer à partir du 1er septembre. Un gynécologue installé à Metz a été condamné, il y a quelques jours, à une suspension d'un an, dont six mois avec sursis, par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins du Grand Est, a appris France Bleu Lorraine ce 14 juillet, confirmant une information du Républicain Lorrain . Plusieurs patientes l'accusent de "non-respect des bonnes pratiques" au cours de palpations mammaires dans son cabinet.

L'Ordre des médecins de la Moselle s'est associé à la plainte d'une patiente instruite par la chambre disciplinaire, composée de médecins et présidée par un magistrat. Le conseil mosellan se réserve le droit de faire appel pour réclamer une sanction plus lourde. Une séance plénière aura lieu la semaine prochaine.

Mis en examen depuis février

Une première plainte avait été transmise, en 2022, par l'Ordre des médecins mosellan à la chambre régionale, qui avait décidé d'un simple avertissement. Le conseil de l'Ordre départemental a fait appel, l'affaire devrait être rejugée par la chambre disciplinaire nationale.

En parallèle, le gynécologue messin est mis en examen depuis début février pour agressions sexuelles après les dépôts de plaintes de certaines victimes présumées. Ces violences auraient été commises entre 2014 et 2022. Le spécialiste a été placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes.