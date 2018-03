Un drame familial à Ars-sur-Moselle ce mardi. Un homme de 42 ans a tué sa femme et ses 2 enfants au domicile de la famille. Il aurait ensuite tenté de se suicider sur l'A31 à Hauconcourt.

Ars-sur-Moselle, France

Les gendarmes et les spécialistes de l'identification criminelle ont passé une partie de la nuit dans un pavillon moderne de la rue Henri-Dunant à Ars-sur-Moselle, une rue calme située à la sortie de la commune.

Les gendarmes ont passé une partie de la nuit à Srs-Sur-Moselle © Radio France - Antoine Barège

Un homme de 42 ans, a tué ce mardi sa femme et ses 2 enfants au domicile familial. Il aurait ensuite tenté de se suicider en prenant sa voiture et en s'encastrant dans le muret de séparation de l'A31 et l'A4 à hauteur de la Croix de Hauconcourt vers 9h45. Le conducteur, éjecté, a été héliporté dans un état grave à l'hôpital de Nancy.

Selon le Républicain Lorrain, les CRS du peloton autoroutier ont voulu prévenir les proches du conducteur. Sans réponse de leur part, ils ont envoyé les gendarmes à Ars-sur-Moselle. Les militaires ont découvert les 3 corps en début de soirée mardi.