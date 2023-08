Un habitant d'Ascain condamné pour avoir harcelé sa compagne pendant quatre ans

Insultes, humiliations répétées, jalousie quasi maladive, emprise psychologique...Marion a vécu l'enfer au domicile conjugal d'Ascain pendant presque quatre années. Après avoir déposé plainte, son compagnon a dû s'expliquer ce lundi 7 août devant le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre d'une comparution immédiate délictuelle. Sébastien a eu bien du mal à justifier son comportement qui l'a conduit derrière les barreaux durant trois jours, à savoir depuis son arrestation le 4 août. S'il ne va pas retourner en prison, Sébastien a été condamné à huit mois de prison avec sursis comme l'avait requis l'accusation.

Conditions de vie dégradées

Onze ans de vie commune, deux enfants, mais depuis quatre ans, la compagne a dû subir les remarques incessantes et humiliantes de son compagnon. Et le verbe était fleuri : "grosse pute, grosse salope, la seule chose que tu sais faire, c'est dépenser de l'argent pour tes fringues de putes". Et c'était comme ça tous les jours. De quoi dégrader sérieusement les conditions de vie et la santé psychique de la compagne qui était même épiée sur son lieu de travail, le mari soupçonnant un amant qui n'existait pas. Sébastien fouillait même dans son téléphone portable. L'emprise était totale.

Le prévenu déjà condamné pour des faits de violence

À la barre, Sébastien s'est expliqué en versant des larmes. Pour lui, la faute en revient aux mauvaises prescriptions de son médecin et de son addiction aux médicaments suite à un accident. "J'avais l'impression d'être possédé" dit-il à la barre du tribunal préside par Dominique Rossignol. "Du théâtralisme" pour l'accusation. "Je n'accorde aucun crédit aux larmes de crocodile du prévenu" insiste le procureur. D'autant que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises par le passé pour des violences sur son ancienne épouse, ainsi que pour des faits d'abandon de famille.

Pour la défense, la partie n'a pas été aisée. Me Floriane Herran a plaidé la relaxe en raison, selon elle, du manque de preuves matérielles pouvant accréditer la thèse du harcèlement. Stratégie sur le fil du rasoir. D'autant que la victime était présente à l'audience avec son avocate. Elle n'a pas souhaité s'exprimer comme le demandait le président. "Je n'en ai pas le courage" a-t-elle simplement répondu.