Un habitant d'Ussel interpellé pour actes de cruauté envers ses chiens

Un homme résidant à Ussel a été arrêté. Il est soupçonné de mauvais traitements sur ses chiens. Après avoir été aperçu se débarrassant de deux chiots, huit chiens en manque de soins ont été découverts chez lui. C'est grâce à un témoin vigilant et intrigué par une scène que des chiens ont pu être sauvés.

Le 24 avril dernier, cet homme remarque un automobiliste au comportement étrange. Il est stationné sur le parking d'un cimetière. Il sort de son véhicule et projette contre un mur un sac. Enfin, il met celui-ci dans une poubelle. Le témoin relève le numéro d'immatriculation de la voiture. L'individu parti, ce dernier ouvre le sac et y découvre deux chiots, l'un décédé et l'autre encore en vie. Il alerte le refuge bortois qui dépose plainte à la gendarmerie de Bort-les-Orgues. Les gendarmes procèdent à une enquête.

La personne soupçonnée est vite entendue sur les faits qu'elle reconnaît. Lors des vérifications à son domicile à Ussel, les gendarmes découvrent huit chiens. Ces animaux ne sont ni identifiés ni vaccinés et n'avaient visiblement pas reçu des soins suffisants. Cinq de ces animaux ont été pris en charge par l'association du refuge bortois pour être soignés. Le mis en cause est poursuivi pour sévices graves et actes de cruauté envers des animaux domestiques.