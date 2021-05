Un habitant de Dordogne condamné après quinze années de violence sur ses fils et son ex-compagne

Un homme de 41 ans était jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Périgueux pour avoir violenté deux de ses enfants et son ex-compagne pendant une quinzaine d'années. Il a été condamné à un an de prison ferme. Son autorité parentale sur deux de ses fils lui a également été retirée.

La peur était le quotidien de cette famille de Grignols (Dordogne) depuis une quinzaine d’année. Ce lundi après-midi, le père de trois garçons était jugé par le tribunal correctionnel de Périgueux pour des violences sur ses deux plus grands fils âgés aujourd'hui de 7 et 15 ans, et sur son ex-compagne. Jusqu’à leur placement en novembre 2020, la vie de ces enfants à la maison était faite de coups de pieds, de coups de poings et d’humiliations.

"Lorsqu’on étrangle un chien, il se pisse dessus"

Quand les deux plus grands enfants de la maison rentrent de l’école, c’est par des échanges de signes avec leur maman qu’ils comprennent si leur père est de « bonne humeur ». Les mauvais jours ce quarantenaire peut étrangler le chien de la famille pour montrer à l’un de ses fils « que lorsqu’on étrangle un chien, il se pisse dessus », la plus jeune des victimes s’est faite étrangler par son père pour ne pas avoir rangé ses chaussons, ou frappé avec un bâton pour avoir refusé de prendre son bain, à l’âge de deux ans et demi.

Aux enquêteurs, le plus grand révèle cacher un couteau sous l’oreiller de son lit, par peur de son père. Il raconte aussi avoir été forcé à manger du piment ou être resté cinq heures « au coin ».

La fin de "l'enfer" grâce aux révélations du plus grand

Face à toutes ces accusations, ce moniteur d'auto-école reconnaît la majorité des faits « avec une froideur qui fait peur » réagit plus tard Maître Julien, l’avocate des deux enfants. C’est à la suite de signalements par les établissements scolaires des deux jeunes garçons que les services sociaux ont rendu visite à la famille avant de placer les enfants. C'est le plus grand, âgé de 15 ans, qui s'est confié à l'école.

Pour sa compagne « le calvaire » fait de coups, parfois devant les enfants a duré plus de quinze ans rappelle son avocate Maître Bourdeix, ajoutant qu’elle a également été socialement isolée par son ex-compagnon. Au cours de l’enquête, cette mère des deux enfants violentés prendra la défense de leur père expliquant à la barre qu’elle craignait que son ex-compagnon prenne connaissance de ses déclarations auprès des enquêteurs.

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné cet homme à 1 an de prison ferme, le double des réquisitions du Parquet. Il est condamné à une obligation de soins et son autorité parentale sur ses deux plus grand lui est retirée.