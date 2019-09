Un habitant de Haute Savoie perd "le voyage de sa vie" à cause du crash financier d'XL Airways

Sallanches, France

Depuis décembre 2018, Sébastien avait acheté ses précieux billets pour la Réunion où il devait participer dans trois semaines au trail mythique de la Diagonale des fous. Des mois de préparation physique et un investissement financier total pour le couple qui gagne le SMIC.

"C'était le voyage d'une vie, avec nos deux filles de 10 et 12 ans. Hier soir encore je leur montrais les photos de lagon."

Sébastien Talotti a beau être un sacré costaud de 40 ans, il ne se cache pas : " Au niveau moral, je suis complètement à plat. Ça donne envie de chialer".

L'impression d'avoir été volé

C'est ce vendredi matin que Sébastien a reçu le coup de fil fatidique de l'agence Havas de Sallanches - qui n'a pas voulu répondre à nos questions à cause de "sa politique de confidentialité".

Tous les billets des vols pour la Réunion sont perdus à cause de la cessation de paiement de la compagnie XL Airways. Le Haut-Savoyard avait pris des vols secs, plus pratiques pour des questions d'horaire et de vol direct. Il n'a aucun recours, semble-t'il.

Sébastien Talotti "n'en veut pas à l'agence qui n'y est pour rien". Il a déjà utilisé leurs services sans avoir en s'en plaindre.

"L'épreuve sportive, même si c'est ma passion, même si ça fait des mois que je m'entraîne, je m'en fiche un peu. Il y en aura d'autres. Tout cet argent perdu... J'ai l'impression d'avoir été volé. Une annulation, j'aurais compris. La faillite d'une compagnie aérienne, ça, c'est impossible à prévoir. On a créé à Sallanches avec ma femme un petit magasin d'équipement de running, on n'est pas partis en vacances depuis deux ans. "

Sébastien Talotti a été sportif de haut niveau avec des podiums dans des grandes courses. Il a fait partie durant dix ans de la Team Quechua de Décathlon. Il continue la course par pur plaisir. Il tente de relativiser. "C'est aussi ce que je dirai à mes filles en leur annonçant. Les employés licenciés sont bien plus malheureux que nous. Je connais aussi des personnes en grande souffrance. Avec le temps, pour nous, ça ira mieux."

Il y a eu la colère, puis la tristesse. Le sportif a partagé sa galère sur sa page Facebook et les conseils pour pallier son infortune se multiplient.

Parviendra-t'il malgré tout à vivre son aventure ? Une chose est sûre, il ne pourra pas se payer à nouveau des billets d'avion pour la Réunion.