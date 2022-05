Un habitant de l'île de Bréhat jugé pour avoir tué un chat avec sa carabine

Ce septuagénaire bréhatin à l'allure respectable, avec sa veste couleur brique et sa grosse cravate rayée, n'en mène pas large à la barre. "Je suis bouleversé", dit-il. C'est un chasseur et piégeur d'animaux nuisibles depuis 1988. Il y a un an, il piège dans une cage un chat errant "très amaigri avec des tumeurs sur la tête" en l'appâtant avec un morceau de poulet... Un voisin le surprend en train de tirer sur l'animal avec sa carabine 22 long rifle puis le voit jeter le cadavre à la mer.

"Actes de cruauté", s'indignent les associations de défense des animaux, parties civiles. "Il était malade", se défend le tueur. "Il avait la Leucose, le Sida des chats". "Qu'en savez-vous ? C'est une expertise au doigt mouillé, il aurait fallu une prise de sang pour le savoir Monsieur".

Le prévenu précise qu'il a tiré sur l'animal piégé car un vétérinaire lui avait conseillé de l’euthanasier, pour qu'il ne transmette pas la maladie... "Si je l'avais enterré, on aurait pu avoir une contamination par le sol avec les vers tout ça.

Je l'ai jeté à la mer parce que les goélands n'attrapent pas le Sida des chats...

Des centaines de chats errants sur l'île

En réalité, derrière cette histoire, c'est aussi le problème de la prolifération des chats sur l'île de Bréhat qui est soulevée ici. Il y en aurait des centaines à errer sur l'île, voire des milliers...

Un vrai fléau. Les oiseaux sont tous tués par les chats à Bréhat, avance l'avocat de la défense, lui-même Bréhatin.

"Que fait la mairie ?" se demande le président ? Elle est consciente du problème mais peine à trouver des solutions... "Mon client n'est pas coupable. Il a agi comme il aurait dû agir. Un coup de carabine ou l'euthanasie, c'est la même chose. Ce n'était pas un chat de compagnie mais un chat sauvage".

Trois mois de prison avec sursis requis

La procureure estime, elle, que "le prévenu se dédouane sur la mairie". Elle requiert trois mois de prison avec sursis, le retrait du permis de chasse pendant trois ans et une interdiction de détenir un animal pendant cinq ans.

"Dans toute cette affaire j'ai l'impression que mon client est le dindon de la farce !" regrette l'avocat de la défense.

La décision sera rendue le 15 juin prochain.