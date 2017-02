Un habitant de Langeais lance une pétition pour obtenir la réouverture de l'enquête sur la mort de son fils

Sylvain Debeure, adjoint au maire de Fondettes, refuse d'accepter les conclusions de la justice, concernant la mort de son fils, en 2015, à Concarneau, dans le Finistère. Sur Internet, 460 personnes ont déjà signé sa pétition pour protester contre le classement sans suite de cette affaire.

C'est le combat d'un père, en mémoire de son fils. Sylvain Debeure, un habitant de Langeais âgé de 60 ans, vient de lancer sur internet une pétition contre le classement sans suite de l'enquête sur la mort de son fils. Xavier Debeure, 32 ans, est décédé fin septembre 2015 à Concarneau, dans le Finistère : après 2 jours de recherche, son corps a été retrouvé dans le port.

Les enquêteurs ont conclu à une noyade accidentelle, après une soirée arrosée. Des conclusions que refusent Sylvain Debeure, qui est par ailleurs maire adjoint à Fondettes : la pétition qu'il a lancée sur Internet il y a 4 jours pour demander la réouverture du dossier a déjà été signée par 460 personnes.

"La première chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'autopsie. L'inspecteur en charge du dossier a conclu son rapport sur une supposition d'ivresse, alors qu'il n'en a aucune certitude. Il s'avère que les trois personnes qui ont partagé les derniers instants de mon fils attestent, dans leurs auditions, que mon fils n'était pas ivre. Là où je suis aussi très en colère, c'est que le médecin-généraliste qui est venu sur le port pour constater le décès de mon fils n'a pas retourné son corps, et n'a pas vu une plaie derrière le crane de mon fils, et tout me laisse penser que cette plaie est un coup qu'on lui a porté. Il y a eu des incohérences, des erreurs que je suis à même de prouver au Procureur de Concarneau, mais je me heurte au mur de la justice, et je me refuse à cela". Sylvain Debeure