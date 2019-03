Un habitant de Limoges reçoit un coup de poignard dans le dos, un homme de 22 ans interpellé

Les faits se sont produits le 26 février. Un habitant de la Bastide à Limoges est rentré chez lui avec une blessure au dos. Un peu plus tôt il avait été pris à partie par un homme de sa connaissance, ce dernier a sorti un couteau et l'a poignardé dans le dos. Il s'est rendu de lui même à la police.

Limoges, France

C'est la femme d'un guinéen de 25 ans qui a appelé police secours le mardi 26 février dernier lorsqu'elle a vu son compagnon rentrer à leur domicile du quartier de la Bastide avec une grave blessure dans le dos.

La victime a alors expliqué avoir eu un peu plus tôt une altercation avec "un ami" sur un parking de la Zup de l'Aurence pour une banale affaire d'achats de cigarettes et d'alcool. Le "fameux ami"qui n'était autre que son ancien co-détenu l'aurait alors menacé de mort et aurait sorti un couteau avant de le frapper dans le dos.

L'agresseur se constitue prisonnier 5 jours après les faits

La victime qui présentait une plaie de 5 centimètres de large sous l'omoplate gauche a été hospitalisée mais son pronostic vital n'a pas été engagé. Il a pu révéler une partie de l'identité de son agresseur, un limougeaud de 22 ans, lequel se sachant activement recherché s'est présenté de lui même au commissariat de Limoges le 3 mars où il a été placé en garde à vue.

Lors de son audition il a reconnu avoir porté le coup de couteau mais il a également affirmé avoir agi en état de légitime défense. Ce limougeaud de 22 ans a été placé en détention provisoire avant d'être jugé ce jeudi en comparution immédiate.