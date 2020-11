Un habitant de Longvic interpellé pour de multiples vols dans les hôpitaux

Un homme de 32 ans d'origine Marocaine et résidant à Longvic près de Dijon (Côte-d'Or), a été interpellé pour avoir commis de multiples vols dans des hôpitaux en France. Il a été confondu après avoir vendu deux téléphones volés.

Le suspect avait sévi dans des hôpitaux à Strasbourg dans le Bas-Rhin, mais aussi à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Il s'introduisait dans les chambres et dans les bureaux et volait ainsi des bijoux, des téléphones portables et des cartes bancaires dont il se servait ensuite en "sans contact". Ses victimes étaient aussi bien des patients que des employés des hôpitaux.

Des téléphones l'ont trahi

Ce marocain de 32 ans revendait parfois une partie de son butin, et c'est ainsi que la police dijonnaise a pu le démasquer. Il avait revendu deux téléphones à des habitants de Longvic, lesquels ont expliqué où ils avaient acheté ces appareils. Placé en garde à vue mardi, le suspect a reconnu les faits. Il a été remis en liberté mais avec une convocation au tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre prochain, dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité.