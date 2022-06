Un habitant de Lormont séquestre sa famille, menace de tuer sa femme avant de se jeter du troisième étage

Un homme a retenu sous la menace sa famille au domicile et a violenté sa femme à Lormont, mercredi 22 juin dans la soirée. Quand les forces de l'ordre, suivies du RAID sont arrivées, le père de famille a menacé de tuer sa femme avant de sauter de son balcon, au troisième étage.

Un homme de 51 ans a séquestré ses trois enfants et sa femme ce mercredi soir à Lormont quartier Carriet. Il était armé de deux couteux. Les forces de l'ordre sont intervenues aux alentours de 22 heures 30. Le père de famille a alors menacé de tuer sa compagne. Le RAID a été appelé en renfort, mais au lieu de se rendre le quinquagénaire s'est jeté du balcon, au troisième étage. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Ses trois enfants âgées de 10, 18 et 22 ans, ainsi que sa femme sont, eux, sains et saufs.