Un chauffard gardois condamné par le tribunal de Nîmes à de la prison ferme pour refus d'obtempérer

2 ans de prison et maintien en détention pour un habitant de Manduel âgé de 37 ans. Une peine prononcée en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Nîmes ce mardi. En début de semaine dernière sous alcool et stupéfiant, il a refusé de s'arrêter à un contrôle de la police nationale en plein centre-ville. Pour s'enfuir, le chauffard, n'a pas hésité à circuler en centre-ville à "très vive allure mettant en jeu la vie des forces de l'ordre et des usagers de la route".

Je regrette amèrement ce que j'ai fait

"Je regrette amèrement ce que j'ai fait, j'ai pris le volant comme un couillon sous cocaïne". Et pas seulement, de la résine et de l'alcool. Pas grand chose à dire de plus, le front bras et le cheveu court. Il entend dérouler son pedigree : "pas moins de 20 mentions, essentiellement pour des délits routiers, conduite sans permis, assurance, alcool, drogue, refus de se soumettre". es peines de prison sont tombés, à chaque sortie, la récidive. Cette nuit du 3 mars, encore un refus d'obtempérer : "2 feux orange, deux rouge, slalom sur le boulevard Gambetta, voie de bus et clap final au jardin de la fontaine" pointe la présidence du tribunal judiciaire de Nîmes.

"J'ai pris le volant sous cocaïne comme un couillon". Copier

Je ne peux plus rien faire

"Qu'est ce qu'on peut faire de vous ?" s'interroge la présidence. Pas de réponse ou juste un timide ; "Je suis sincèrement désolé". "Je ne sais plus quoi faire" reprend le procureur Maurel, "et combien je vais réclamer la prochaine fois que vous aurez tué quelqu'un 4 ans, 5 ans ?". Pour l'habitant de Manduel, ce sera 2 ans et le maintien en détention. Procureur suivi à la lettre.

Il quitte le tribunal sans avoir obtenu son placement dans " une structure encadrée capable de traiter ses diverses pathologies", comme le plaidait son avocat. Cheveu court, front bas et les poignets menottés.