Un habitant de Maxéville arrêté pour agression sexuelle

Les faits remontent au dimanche 23 août en pleine journée à Champigneulles, un jeune homme aperçoit une femme en short en train de se reposer sur sa terrasse, au rez de chaussée d'un immeuble. Il décide de l'aborder et lui fait savoir qu'elle est sexy mais la dame ne souhaite pas engager la conversation et précise qu'elle ne veut pas être importunée. Pas de quoi le décourager, il profite de l'entrée d'un voisin dans l'immeuble pour se faufiler derrière lui. Il frappe à la porte de l'appartement de la femme qui refuse de lui ouvrir. Il ressort du bâtiment, escalade une grille extérieure pour accéder à la terrasse de l'appartement et saute sur la femme. Elle se débat et réussi à se dégager tant bien que mal prétextant aller chercher un préservatif et s'enfuit par la jardin. Ne la voyant pas revenir, l'homme quitte l'appartement mais en s'éloignant de l'immeuble, il croise une passante à qui il touche les fesses.

Reconnu grâce à son ADN

L'enquête, confiée à la compagnie de gendarmerie de Nancy permet de retrouver des traces ADN. L'agresseur est identifié. Il s'agit d'un homme habitant Maxéville déjà condamné pour transport d'arme. Les gendarmes l'interpellent à son domicile samedi 29 août. Placé en garde à vue, il reconnait les faits. Mis en examen pour viol et agression, le suspect a été placé en détention.