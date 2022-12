Un habitant de Montdidier condamné à 4 mois de prison pour un tir à la carabine sur un agent municipal

Il a été reconnu coupable de violence avec arme. L'homme de 22 ans, soupçonné d'avoir tiré sur un agent municipal mardi à Montdidier a été condamné à quatre mois de prison ferme. Il était jugé ce vendredi en comparution immédiate au tribunal d'Amiens. Mardi, le 20 décembre, vers 14h, un agent municipal, en train d'installer les dernières décorations de Noël dans le jardin anglais, à Montdidier, reçoit une balle en plomb, sur le flanc droit, dans les côtes. La victime, âgée de 51 ans, est hospitalisée au CHU d'Amiens.

"oui, j'ai mis une cartouche dans la carabine, et j'ai tiré, mais je n'ai visé personne."

La balle provient d'une fenêtre ouverte, à une quinzaine de mètres du parc. Le jeune homme de 22 ans était justement présent dans cet appartement ce jour là. Il est venu "aider le propriétaire de l'arme à la vendre". Les deux hommes prennent des photos et vidéos de la carabine. Puis, ils décident même de la tester. Des images, retrouvées sur le téléphone du prévenu et montrées par la présidente à l'audience, en attestent. A la barre, le jeune homme le reconnait : "oui, j'ai mis une cartouche dans la carabine, et j'ai tiré, mais je n'ai visé personne."

Le jeune papa, en jogging noir et cheveux tirés en arrière, raconte même qu'il était maladroit avec l'arme, qu'il "n'arrivait pas à viser". Mais il décide quand même de tirer vers l'extérieur, par la fenêtre pour viser un panneau blanc. "Vous tirez à l'aveugle et vous prenez le pari que ça n'atteindra personne ?" l'interroge la présidente. "J'ai eu le déclic trop tard", répond d'une petite voix le prévenu.

Un doute sur l'origine du tir

Le jeune homme de 22 ans l'assure : il n'a pas de goût pour les armes, il ne chasse pas, ne pratique pas le tir sportif. Au fil de l'audience, il assure même que "ce n'est peut-être pas lui qui a blessé l'agent municipal". Le prévenu renvoie la balle sur le propriétaire de l'arme. Ce dernier, âgé de 38 ans, a été interrogé, longuement par les gendarmes. Au cours des auditions, il a assuré qu'il avait seulement tiré à blanc.

Mais deux témoins se sont présentés spontanément à la gendarmerie pour dénoncer le propriétaire de l'arme : selon eux, il se serait vanté d'avoir "tiré sur l'agent municipal, parce qu'il lui reproche toujours les déjections de son chien." L'homme de 38 ans ne confirme pas ces propos. Mais pour l'avocate de la défense, "il y a un doute". "On ne peut pas être certain" que son client soit à l'origine du tir.

Le procureur a requis neuf mois de prison ferme. Le tribunal condamne finalement le jeune homme de 22 ans à quatre mois de prison ferme et à 16 mois de prison avec sursis. Il est maintenu en détention et devra passer Noël en prison. Le jeune papa a dix jours pour faire appel de la décision.