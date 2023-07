Un habitant de Montélimar demande à ses voisins de faire moins de bruit et se fait rouer de coups

A Montélimar, un habitant demande à ses voisins de baisser le volume. Il est minuit et demi, vendredi 14 juillet au soir soir et cette requête est loin d'être suivie d'effets. Pas ceux escomptés en tout cas, car quatre hommes, mécontents et alcoolisés, s'introduisent alors dans le jardin du Montilien de 37 ans et le frappent. La victime s'en sort avec 10 jours d'ITT.

Les jeunes de 21, 23, 24 et 29 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ils ont été relâchés, ce dimanche 16 juillet, hier avec une convocation devant la justice pour violation de domicile et violences volontaires en réunion.