Un habitant de Plan-de-Cuques avoue avoir allumé plusieurs incendies

Un homme de 42 ans a été placé en détention provisoire mercredi après de récents feux de végétation dans les Bouches-du-Rhône. Il est soupçonné d'être à l'origine de 17 départs de feu.

Un habitant de Plan-de-Cuques, âgé de 42 ans, reconnaît sa responsabilité dans plusieurs feux de végétation le week-end dernier, notamment dans sa commune et à Allauch, près de Marseille.

Dimanche, six départs de feu ont été rapidement combattus et éteints par les pompiers. Des incendies qui n'ont brûlé que quelques hectares. Les enquêteurs le soupçonnent d'être à l'origine de 17 incendies au total entre les 10 et 20 août, dans ces mêmes communes, ainsi que dans les 13è et 14è arrondissements de Marseille.

Comportement suspect

Cette interpellation a eu lieu suite à des témoignages recueillis au sujet du comportement suspect d'un individu au volant de son véhicule dans la soirée de dimanche. Après sa garde à vue, il a été présenté à la justice mercredi, mis en examen pour incendies volontaires et écroué à la prison des Baumettes.