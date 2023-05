Un habitant de Pompey grièvement blessé après avoir manipulé des grenades chez lui

Un habitant de Pompey a été grièvement blessé par l'explosion d'une grenade ces derniers jours. Les gendarmes et les pompiers ont été appelés après une détonation. Sur place, ils découvrent un homme qui dit avoir manipulé une grenade à main dans son atelier quand elle a explosé.

ⓘ Publicité

Une cinquantaine de grenades

Un périmètre de sécurité a été mis en place immédiatement. La maison contenait plusieurs kilos de munitions et une cinquantaine de grenades. Les démineurs ont procédé à la destruction des munitions. Le groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle rappelle sur son compte Twitter qu'on "ne ramasse pas, on ne stocke pas, on ne bricole pas" les munitions "historiques" qu'on peut trouver sur des brocantes ou dans la nature.