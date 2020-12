Un habitant de Reims se voit refuser sa demande de nationalité française car il a... trop travaillé

"C'est la déception qui domine et au fond... un sentiment d'injustice", explique ému, Mohamed. Aucune colère chez cet habitant de Reims âgé de 36 ans, de nationalité algérienne. Mohamed vit depuis 13 ans en France, et sa demande de naturalisation française remonte à 2018 : à l'époque, il travaille comme agent de sécurité à Reims pour trois entreprises différentes, en CDI ou en CDD. "Du fait que je travaillais beaucoup, je croyais bien faire, je voulais être un bon citoyen français : travailler, payer mes impôts... j'ai pas choisi de rester à la maison et de prétendre à des aides, c'était mon choix".

Un recours devant le Tribunal administratif de Nantes

Dans un courrier notifié le 21 juillet 2020 que nous avons pu consulter, la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité -qui dépend du ministère de l'intérieur et basée à Rezé- lui annonce qu'elle a décidé d'"ajourner sa demande à deux ans" car son dossier révèle qu'il a "enfreint la réglementation sur le temps de travail en France". Décision confirmée en octobre dernier. Autrement dit, il a trop travaillé : au delà du quota légal de 151 heures par mois, précise son avocat Maître Simon Miravete.

Décision qui paraît plus qu'étonnante quand on sait que la grande majorité des demandes de naturalisation sont refusées pour... manque d'insertion professionnelle. Son avocat a déposé un recours ce lundi 14 décembre devant le Tribunal administratif de Nantes, seule juridiction qui statue sur les recours concernant les demandes de naturalisation.

Je crois en la justice française, il peut avoir y avoir une erreur d'appréciation -- Mohamed

Mohamed est d'autant plus "abasourdi" qu'il pensait remplir toutes les conditions pour la demande de naturalisation. Un casier judiciaire vierge, des études faites en France avec un diplôme de Master obtenu à l'Université de Reims en 2014, la maîtrise de la langue et bien sûr l'insertion professionnelle. En 2018, il fait beaucoup d'heures comme agent de sécurité, notamment devant les écrans géants installés pour la Coupe du monde de football, les jours de matchs.

"J'étais au parc de Champagne lors de la finale, j'assurais la sécurité du public, j'étais au milieu de la foule en liesse, et c'est là qu'il y a eu le déclic pour demande la nationalité...", souligne Mohamed. Ce père de famille travaille depuis février 2020 comme agent de sécurité au Palais de justice de Reims, entouré par "des gens de droit qui ne comprennent pas à 99,9%" la décision. Et aujourd'hui il a confiance : "je crois en la justice française, il peut y avoir une erreur d'appréciation...". Des contacts ont été pris ces dernières heures avec les services du ministère de l'intérieur.

L'appréciation de la situation professionnelle dans les demandes de naturalisation

Une circulaire du 16 octobre 2012 du ministère de l'intérieur précise les critères pris en compte dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française et notamment l'appréciation de l'insertion professionnelle. Il est dit notamment que "la nature du contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle en soi, dès lors que l'activité réalisée permet de disposer de ressources suffisantes et stables". Jamais cette circulaire ne mentionne un éventuel excès de travail.