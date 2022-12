Un habitant de Salies meurt dans un accident de voiture dans les Landes

Jason Millox, 31 ans, une figure de la commune de Salies-de-Béarn est décédé vendredi 16 décembre, jour de son anniversaire, dans un accident de voiture à Labatut, dans le sud des Landes. D'après nos confrères de France Bleu Gascogne, le choc frontal avec un poids-lourd s'est produit aux alentours de 6 heures du matin sur la D817.

Très apprécié dans la commune

Une perte douloureuse pour la commune de Salies-de-Béarn où Jason Millox était très impliqué. Pelotari au club local, le Stade Salisien, il en était aussi le secrétaire. Le club qui regrette la perte "d'un grand joueur de pelote et surtout de grosse pala [...]Sa joie de vivre et son bon vivant va beaucoup nous manquer".

Musicien, il jouait aussi du trombone dans l'Harmonie de Salies et la banda Los Aïgassuts avec lesquelles il officiait pour les fêtes locales. "Il était d’une gentillesse rare, d’une bienveillance exemplaire, à la fois discret et déconneur, toujours à l’écoute et souriant" peut-on lire sur la page Facebook de la banda qui tenait à lui rendre hommage.

Amateur de la fête du Sel

Il était d'ailleurs très investi dans la fête du Sel où il était "toujours partant, pour faire un char, porter le sameau dans l'arène surchauffé du Bayaa, rien ne lui faisait peur" écrivent les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Papa d'un petit garçon, ses obsèques seront célébrées ce lundi 19 décembre 2022, à 16h30 en l’église Saint Vincent de Salies-de-Béarn.