Sarreguemines, France

L'hommen se faisait appeler sur Facebook "Mickael Garnero". Il est régulièrement signalé depuis plus de deux semaines par des internautes pour des propos très choquants à l'encontre de Maëlys, la petite fille qui a été enlevé et tué le 27 août au Pont-de-Beauvoisin en Isère. En mars, ce Mosellan a écrit par exemple, sous la photo de la petite fille, que Maëlys était "une gamine moche" et, plus grave, que Nordahl Lelandais, le meurtrier présumé de l'enfant, était "un grand homme", qu'il devait "être admiré et respecté" .

Les propos tenus sous pseudo sur Facebook par un habitant de Sarreguemines à l'encontre de Maëlys. - Capture d'écran

Les enquêteurs de l'office central de lutte contre la cybercriminalité de Pontoise ont réussi à localiser l'individu, à Sarreguemines, grâce à son adresse mail. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé ce mardi et a reconnu les faits en garde à vue. Il évoquerait "une bêtise". Le compte Facebook de Mickael Garnero a, en tout cas, été fermé depuis mardi.

"Mickael Garnero" comparaîtra devant la justice le 18 mai pour "apologie publique de crime". Il a été remis en liberté et risque cinq ans de prison et 45.000€ d'amende.