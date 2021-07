Un habitant de Serdinya introuvable depuis plusieurs jours

Les secours en montagne tentent de retrouver un habitant de Serdinya (Pyrénées-Orientales) qui n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Un sac aurait été retrouvé en montagne.

À part le sac, rien. Aucune trace de ce randonneur d'une soixantaine d'années, habitant à Serdinya. L'homme, habitué à marcher, est introuvable depuis le week-end. Son voisin, inquiet, a donné l'alerte. Ce mardi, les secours en montagne ont donc cherché à proximité du sac, en Conflent. Mais c'est une zone escarpée. L'hélicoptère Dragon 66 ainsi que des chiens ont participé aux recherches, qui n'ont pour l'instant rien donné.

Ce Catalan mesure 1m80, il est de forte corpulence. Ses cheveux sont courts et noirs. Il a les yeux marrons et une barbe de quelques jours. Il pourrait porter un tee-shirt vert et un short. A-t-il été victime d'une mauvaise chute ? Ou s'est-il égaré ? Les secouristes n'ont pas de piste certaine, pour le moment. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter les services de gendarmerie au 04 68 66 44 00.