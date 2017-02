Un habitant de Soumans sauve son père des flammes

Geste héroïque d'un habitant de Soumans dans l'Est de la Creuse ce jeudi matin : il a sauvé son père handicapé de son habitation en flamme..

Le feu s'est déclaré vers 3h ce jeudi matin dans cette ancienne ferme isolée du village de Soumans (lieu-dit Chateux). La mère a réussi à s'extirper de l'habitation pour aller en voiture chercher secours auprès de son fils, à un kilomètre de là. Le fils est alors monté au premier étage via une échelle, il a porté son père, âgé et handicapé, et est redescendu par le même chemin. Au passage l'homme a même pensé à fermer le gaz.

Il a réussi à sauver son père par l'échelle et a même pensé à couper le gaz, raconte le maire de la commune

Privée de téléphone, toute la famille part ensuite chez le maire de la commune, qui appelle le 112. Au bout d'une demie-heure, les pompiers sont sur place pour sécuriser puis éteindre l'incendie. Un important dispositif est déployé. La maison est détruite. Les trois membres de la famille s'en sortent quand à eux avec une légère intoxication après avoir inhalé des fumées, ils ont été amenés à l'hôpital de Montluçon. Le feu est probablement issu d'un problème électrique.