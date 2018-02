Villeneuve-Saint-Georges, France

C'est une victime indirecte des inondations. Un habitant du Val-de-Marne est mort intoxiqué au monoxyde de carbone à cause de son groupe électrogène. Ça s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges. La commune est en partie inondée depuis une dizaine de jours, elle est au confluent de l'Yerres et de la Seine. L'homme vivait dans un quartier tout proche des berges, et donc inondé. Le courant avait été coupé d'où l'utilisation du groupe électrogène.

Sa femme de 41 ans transportée à l'hôpital

Ce sont des membres de sa famille qui ont découvert le corps sans vie du quadragénaire samedi soir vers 22 heures. Ils ont aussi retrouvé sa femme enceinte de 41 ans, elle aussi intoxiquée. Transporté à l'hôpital, son état est stable ce dimanche selon une source de l'AFP. Malheureusement, elle a perdu le bébé qu'elle attendait.