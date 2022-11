Un habitant des environs de Saint-Gaudens parmi les 48 interpellés pour pédopornographie, jugé et condamné

C'est l'un des 48 suspects interpellés il y a une quinzaine de jours en France pour pédo pornographie.

Identifié via son adresse IP, il a été jugé ce lundi devant le tribunal de Saint-Gaudens, et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 5 ans de suivi socio judiciaire.

ⓘ Publicité

Le procureur le fait savoir sur Twitter .

À Toulouse, c'est un père de famille dont le téléphone contenait plus de 80 fichiers pédopornographiques qui avait été arrêté lots de ce même vaste coup de filet national.