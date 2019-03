Un habitant du Cannet reconnu coupable d'avoir empoisonné l'occupante de son logement acheté en viager

Olivier C., habitant du Cannet, âgé de 49 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle ce mercredi par la cour d'assises des Alpes-Maritimes. L'homme a été reconnu coupable d'empoisonnements avec préméditation en 2015.

Nice, France

Après trois jours de procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, un habitant du Cannet, âgé de 49 ans, a été reconnu coupable d'empoisonnements avec préméditation. Entre le 10 février et le 7 avril 2015, il a empoisonné une octogénaire à qui il avait acheté son appartement en viager, 8 ans plus tôt. Le voisin de la victime, également partie civile, avait lui aussi été pris de malaises après avoir goûté l'eau minérale contaminée. Le Cannettan écope de 20 ans de réclusion criminelle. Il a dix jours pour faire appel de ce verdict.

Reconnu coupable d'avoir voulu tuer

Pendant trois jours de procès, il a été beaucoup question d'atropine, une substance qui a haute dose s'avère mortelle. De l'atropine, l'accusé en possédait dans les doses de collyre qu'il administrait à son chien pour le soigner. C'est cette substance qui a été retrouvée dans la bouteille d'eau minérale bue par la victime, le jour où elle s'est retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort. Suzanne, 85 ans, a finalement survécu en 2015, et assisté, quatre ans après les faits au procès. Suzanne âgée de 89 ans aujourd'hui, a réagi positivement à l'énoncé du verdict, elle est soulagé que cet homme soit "hors d'état de nuire".

Suzanne, victime et partie civile Copier

A la question, est-il coupable d'empoisonnements avec préméditation, les 10 février, 21 mars et 7 avril 2015 - dates auxquelles de l'atropine a été administrée à la victime- la cour d'assises a répondu "oui". L'accusé a volontairement attenté à la vie de la victime selon les jurés. Pourtant durant tout le procès et depuis sa mise en examen, Olivier C. nie les faits.

Les réquisitions de l'avocate générale suivies

L'avocate générale avait requis 20 ans de prison à l'encontre de cet homme à la personnalité complexe, décrite comme "normale" par l'expertise psychiatrique, mais qui a menti à sa femme notamment, comme l'a démontré le procès, au sujet de sa séropositivité. La défense avait plaidé l'acquittement, insistant sur le manque de preuves.

Vers un procès en appel

L'avocat du condamné, maître Bernard Ginez, a tenté d'instiller le doute dans l'esprit des jurés. Le mobile financier ne tient pas selon lui, étant donné que son client vivait de revenus immobiliers même si son entreprise ne marchait plus. "Il y a des indices graves, l'accusé s'est rendu chez la victime les jours où l'on suspecte des empoisonnements, il possédait de l'atropine pour soigner son chien" mais il met en doute l'expert au sujet du dosage de l'atropine. "_Comment savoir si mon client a voulu donner la mort avec un poison fatal étant donné que l'expert n'est pas formel sur les doses létales ? On nous dit que ça dépend de l'âge, de l'état de santé de la personne qui l'ingère. _Il souligne aussi que la quantité d'atropine retrouvée chez l'accusé et délivrée par la pharmacie ne correspond pas à la dose qui a pu être versée dans la bouteille. Comment donc l'accusé se serait-il procuré de l'atropine ? La défense a 10 jours pour faire appel du verdict.

l'avocat de la défense, maître Bernard Ginez Copier

Olivier C. 49 ans, est par ailleurs mis en examen dans une autre affaire d'empoisonnement de dame âgée, là aussi avec administration d'atropine. Une enquête est en cours, suite au décès d'une nonagénaire en 2014, elle n'était autre que la voisine du Cannettan et avait fait de lui et sa compagne ses héritiers. Après une autopsie du corps exhumé en 2016, des traces d'atropine ont été retrouvées.