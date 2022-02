Un habitant raconte l'enfer de la prostitution dans son immeuble à Nîmes

Il a vécu un véritable enfer pendant 3 ans ! Jean-Pierre, un habitant de la rue Bachalas au nord du boulevard Gambetta à Nîmes, a été l'une des victimes collatérales d'un réseau de prostitution organisé dans son immeuble. Ce réseau, qui exploitait des jeunes africaines originaires de Guinée équatoriale, a été démantelé au début du mois de février. Et en fin de semaine dernière, les trois principaux protagonistes ont été écroués et cinq autres membres ont été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée.

Quatre des six appartements de l'immeuble étaient occupés par des prostituées et servaient de lieux de rendez-vous. Jean-Pierre et sa compagne ont vécu l'enfer au quotidien : "Il y avait des allées et venues jour et nuit surtout en été. Il n'y a pas de noms sur les sonnettes et les boîtes aux lettres qui ont été détruites, donc les clients tapent à la porte à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en disant qu'ils viennent voir des copines. Impossible de dormir. C'est l'enfer. On s'est plaint au propriétaire qui nous a répondu d'aller chercher ailleurs si nous n'étions pas contents".

Le propriétaire disait qu'il logeait ces jeunes femmes venues d'Espagne sans papiers pour les aider. Il fait partie des personnes qui ont été incarcérées.