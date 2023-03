Un important incendie touche un hangar abritant des vaches et leurs veaux en Dordogne

Les pompiers sont aux prises avec un gros incendie à Nantheuil, en Périgord vert ce jeudi 30 mars, dans une ferme du lieu-dit La Jalasie. Le feu a pris peu avant 16h dans un hangar de 1.200 mètres carré. A l'intérieur, il y avait une vingtaine d'animaux selon la maire de la commune sur place, ainsi que des bottes de foin et des engins agricoles.

ⓘ Publicité

Les gendarmes se sont également rendu sur les lieux. Ils précisent que des animaux ont pu être sauvé ou se sont enfouis. Mais que dix vaches, six veaux, un âne et deux génisses n'ont pas pu sortir et sont morts.

Eviter la propagation du feu

Le propriétaire de la ferme a, lui, inhalé des fumées. Selon la maire Bernadette Lagarde, une ambulance est arrivé pour le prendre ne charge.

Un tracteur a brûlé et des bottes de foin sont toujours en flamme. Les pompiers tentent surtout d'éviter que le feu se propage aux autres bâtiments de la ferme situés juste à côté.