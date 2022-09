Un hangar agricole détruit par un incendie à Émieville près de Caen

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés dans la nuit de lundi à mardi pour un feu dans un hangar agricole à Émieville, près de Caen. Le lin qui était stocké à l'intérieur s'est embrasé. Plus d'une vingtaine de soldats du feu ont été dépêchés sur place.

Le service départemental d'incendie et de secours du Calvados a été mobilisé ce mardi, dans la nuit. Vers minuit, les sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu de hangar agricole à Émieville, commune voisine de Cagny près de Caen. À leur arrivée sur place, le bâtiment agricole d'environ 400 m² où est stocké du lin, était totalement embrasé. Le sinistre s'est propagé à un second bâtiment et en menaçait deux autres, précise ce mardi matin le SDIS.

Six véhicules et vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. Ils ont pu maîtriser l'incendie et stopper sa progression à l'aide de 4 lances. L'intervention était toujours encours vers 7 heures.