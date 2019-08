Un hangar agricole totalement détruit dans les Ardennes à Croix-au-Bois

Un hangar agricole a été totalement détruit par un incendie ce mercredi soir vers 22 heures, sur la commune de Croix-au-Bois, près de Vouziers, dans les ardennes. A l'intérieur, il y avait du fourrage et des engins agricoles. Une quarantaine de pompiers étaient sur place.

Vouziers, France

Un gros incendie s'est déclaré mercredi soir dans les Ardennes, à la Croix-au-Bois, près de Vouziers.

Un hangar de 600 m2 s'est embrasé vers 22h, rue de la forêt.

A l'intérieur, il y avait du fourrage et des engins agricoles. Ce hangar était surtout situé juste à côté d'une entreprise de travaux forestiers et donc à proximité d'un très gros stock de bois et de stères.

Au total une quarantaine de pompiers étaient sur place pour maîtriser cet incendie. Il n'y a au aucun bléssés.