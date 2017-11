Un hangar de 150 M2 entièrement détruit par les flammes à Vallerargues

Le propriétaire d'un hangar agricole de Vallerargues, choqué mais indemne a été conduit sur l'hopital de Bagnols-sur-Cèze. 150 M2 réduits en cendre ainsi que de la paille et du matériel ce mercredi après-midi. L'intervention des sapeurs-pompiers du Gard a évité que le sinistre ne se propage au delà.

Un hangar agricole de 150M2 entièrement ravagé par les flammes à Vallerargues. Le propriétaire indemne mais choqué a été transporté sur l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze. 24 sapeurs pompiers et 6 véhicules dont 2 lances à incendie ont évité en milieu d'après-midi ce mercredi que le sinistre ne se propage à la maison mitoyenne et à la végétation environnante. Un stock de paille et du matériel agricole ont quand même été détruits.