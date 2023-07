Dordogne : un hangar de stockage de foin entièrement détruit par un incendie

Les pompiers et les gendarmes sont à Eymet depuis 13h ce lundi après-midi, au lieu-dit Fayolle, à cause d'un incendie. Il s'est déclaré dans un hangar de stockage de foin. Le hangar d'environ 700 m² est entièrement embrasé, mais d'après les pompiers, il n'y a pas de risque de propagation des flammes aux autres bâtiments ou aux maisons du voisinage. En revanche, un champ de blé, d'approximativement, d'un hectare et demi, a brûlé.

1.500 bottes de foin détruites

Une vingtaine de pompiers venus des casernes de Bergerac, Eymet, Issigeac sont sur place avec dix véhicules. Ils ont empêché la propagation des flammes à la salle de traite qui est contiguë du bâtiment en flammes, mais ils vont rester sur place encore plusieurs heures. D'après le propriétaire de l'exploitation agricole, 1.500 bottes de foin sont détruites.

D'après la gendarmerie, le feu serait d'origine accidentel.