Un Haut-Saônois condamné après avoir été piégé sur internet par un collectif citoyen contre la pédocriminalité

Un homme d'une cinquantaine d'années condamné, jeudi 9 février, par le tribunal correctionnel de Vesoul pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une fille de 12 ans par Facebook, qui était en fait un faux profil tenu par la Team Moore . Ce père de famille écope de douze mois de prison assorti d'un sursis probatoire renforcé de l'obligation de se soigner. Pendant huit ans, il a l'interdiction de fréquenter des mineurs, notamment au sein du club de foot du sud de la Haute-Saône dans lequel il est bénévole.

Ce dossier donc est arrivé dans les mains de la justice grâce à la Team Moore, un groupe de lanceurs d'alerte qui traque les pédocriminels sur internet. Derrière le profil Facebook de l'adolescente, se cachait un membre de ce collectif citoyen qui n'a jamais cherché à entrer en contact avec ce Haut-Saônois. C'est lui qui, depuis son domicile dans un village près de Gray, s'est connecté à Facebook et a ajouté le faux profil. C'est encore lui qui a envoyé le premier message pour lancer la conversation.

L'adulte toujours à l'origine des échanges

L'échange s'étale sur quatre mois en 2021. Il est d'abord anodin, amical. Puis le quinquagénaire demande des photos dénudées. Le fausse adolescente répond de manière très claire : elle refuse, elle dit qu'elle est trop jeune pour ça, elle répète régulièrement son âge. Cela n'empêche pas l'homme de poursuivre la conversation et de persévérer. Au fur et à mesure, le contenu qu'il envoie devient de plus en plus explicite : des photos habillées, des clichés de son bas-ventre, puis de son sexe en érection. Il envoie aussi des vidéos où il se masturbe.

"Pourquoi avoir envoyé ces images à une enfant de 12 ans ?" demande la présidente du tribunal. A la barre, le Haut-Saônois baisse sa tête dégarnie, bégaye que c'est "pour la sensation". Il s'épanche sur son couple qui allait mal à ce moment-là de 2021 et son manque d'affection. Il finit par admettre du bout des lèvres qu'il a profité de la naïveté supposée de l'enfant de 12 ans.

Le procureur de la République s'interroge : "Que se serait-il passer si derrière l'écran c'était bel et bien une adolescente ? Aurait-il chercher à la rencontrer ?" Ces questions restent en suspend. Le magistrat du parquet salue le travail de la Team Moore qui, selon lui, vient en complément des enquêteurs de la gendarmerie.

"Sans nous cet individu serait passé sous les radars de la justice"

Au fond de la salle, au dernier rang, une jeune femme à la longue chevelure rouge assiste à l'audience sans pouvoir intervenir. Elle se présente sous son pseudo : Neila Moore. Cette femme de ménage, mère de trois enfants, milite au sein de la Team Moore depuis plusieurs années. Elle ressort frustrée du procès. "C'est la troisième affaire à Vesoul depuis la première en septembre 2020, le premier a été condamné à dix mois ferme, le second il y a 15 jours à 15 mois avec sursis et aujourd'hui encore du sursis", rapporte Neila Moore.

"C'est impensable qu'un tribunal puisse juger ces faits et le condamne uniquement avec du sursis, c'est juste inadmissible", s'agace la militante qui aurait aimé pouvoir témoigner pendant l'audience. "Pour nous, c'est important d'assister au procès pour voir la finalité, comprendre comment ça se passe, quelle va être la défense du prévenu et surtout de constater que le parquet utilise nos éléments, qui sont recevables, car sans nous cet individu serait passé sous les radars de la justice." La Team Moore compte 75 individus interpellés après ses signalements, dont 40 ont déjà été condamnés.