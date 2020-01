Un Haut-Saônois s'en prend aux véhicules de médecins de l'hôpital de Vesoul par vengeance

Une homme de 39 ans a été interpellé ce vendredi matin, placé en garde à vue puis déféré pour avoir crevé les pneus d'une voiture d'un médecin et incendié une autre voiture d'un second médecin. Des menaces sur fond de vengeance après un différend entre l'hôpital et la famille.