Un Haut-Saônois soupçonné d'avoir tué par balle un homme à Paris

Un automobiliste, soupçonné d'avoir tué par balle à Paris un homme au cours d'une rixe dans la nuit de vendredi à samedi, a été interpellé peu après les faits. Il s'agirait de Martial Lanoir, né à Lure en Haute-Saône, un adepte des thèses complotistes et antisémites.

La victime est décédée sur place. Le suspect a pris la fuite en voiture. Il a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés sur le boulevard de Clichy, dans le XVIIIe arrondissement, dans le nord de la capitale.

Une bagarre qui dégénère

Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre opposait sur le terre-plein plusieurs personnes, trois individus en frappant un quatrième, quand un automobiliste a stoppé sa voiture, une BMW, pour aller à leur rencontre et leur demander d'arrêter. L'un des participants à la rixe lui aurait intimé de "dégager". Alors, le Lurons est retourné à sa voiture, en a sorti un Colt 45 et a tiré sur celui qui l'a insulté, le touchant en pleine tête et le tuant sur le coup. Il a ensuite repris le volant.

Le suspect rapidement interpellé

Les images de la vidéosurveillance ont permis à un équipage de la brigade anticriminalité de localiser cette voiture, garée et vide de tout occupant. Un dispositif a été mis en place près du véhicule jusqu'à ce que le suspect revienne avec des valises dans les mains. À la vue des policiers, l'homme a sorti de nouveau son arme et une course-poursuite s'est engagée à pied, avant qu'il finisse par se laisser interpeller sans tirer. Il a été placé en garde à vue.

L'homme, âgé de 50 ans, qui se dit "chanteur, clochard et YouTubeur" est connu entre autre pour sa chaîne YouTube où il a publié quelques chansons sous le nom de "Martial Vezoul". Il s'est également fait remarquer en septembre 2020 sur le plateau de l'émission Balance Ton Post, présentée par Cyril Hanouna, dans laquelle il avait propagé de fausses informations sur la pandémie de Covid-19.

Dans des vidéos plus anciennes mises en ligne sur Dailymotion et intitulées "Sauvez-la-France" ou "Immigration non voulue par les Français", il se dit notamment pour "le parti de (Alain) Soral et Dieudo(nné)", l'essayiste et le polémiste tous deux condamnés pour propos antisémites.

Une femme de 51 ans, qui s'est présentée comme sa compagne, a également été interpellée.