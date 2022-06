Un Havrais de 17 ans brûlé au deuxième degré lors d'un contrôle de police

Un mineur a été gravement brûlé sur le haut du corps lors d'un contrôle qui a dégénéré au Havre dimanche 29 mai à 7 heures. Pour se défendre, deux policiers municipaux ont actionné un tazer et une bombe lacrymogène en même temps, et c'est ce qui aurait mis le feu aux vêtements du jeune homme.

Un Havrais de 17 ans est hospitalisé à Rouen ce mercredi 2 juin 2022. Il a été gravement brûlé sur le haut du corps et au visage dimanche 29 mai au Havre, lors d'un contrôle de police qui a dégénéré. Trois policiers municipaux contrôlaient 5 personnes à bord d'un véhicule dans le quartier de l'Eure, le quartier des boîtes de nuit, à 7 heures du matin.

L'un des policiers a été frappé, c'est à ce moment que l'accident s'est produit. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes mais selon les premiers éléments et après exploitation des caméras de surveillance, c'est vraisemblablement deux des trois policiers qui ont accidentellement brûlé le jeune homme, en faisant usage en même temps d'un pistolet à impulsion électrique et d'une bombe lacrymogène.

La victime a frappé le policier à coups de ceinture

La voiture contrôlée par les trois policiers municipaux venait de commettre de multiples infractions au code de la route. À l'intérieur, il y a cinq personnes, le conducteur est connu des services de police.

Très vite, la voiture se retrouve cernée par une dizaine d'autres hommes, qui viennent vraisemblablement prêter main forte aux occupants de la voiture. L'ambiance se tend, l'un des policiers sort son pistolet à impulsion électrique, son tazer. Selon les enquêteurs, il s'agit d'une forme de dissuasion, il n'avait pas l'intention de s'en servir.

Mais à ce moment-là, le passager avant de la voiture sort, se faufile dans le groupe et frappe au visage avec une ceinture le policier muni du tazer. L'assaillant frappe côté boucle. L'agent a le visage en sang et reçoit un second coup, il actionne alors son tazer tandis que son collègue fait usage de sa bombe lacrymogène. C'est vraisemblablement l'association des deux qui provoque des flammes.

Brûlé au visage

Les flammes embrasent les vêtements de l'agresseur présumé, le policier tente de les étouffer mais le jeune homme se débat et s'enfuit. Il est brûlé au deuxième degré, une partie de son visage est touchée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Le policier blessé, un homme d'une quarantaine d'années, récolte quatre jours d'interruption temporaire de travail. Il est également en état de choc.