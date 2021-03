Un havraise victime d'une tentative de meurtre officiellement reconnue victime du terrorisme

Un médaille pour officialiser, pour symboliser et pour reconnaître. Une havraise, surveillante pénitentiaire au Havre, va recevoir la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Elle l'a appris ce dimanche 7 mars 2021 par décret.

Le but, c'était clairement de me tuer."

Cette femme a été victime d'une tentative de meurtre en juin 2019 par une personne condamnée pour association de malfaiteurs terroristes. "Ce matin-là, j'ai pris mon poste comme d'habitude, nous raconte-t-elle. Et au moment de l'ouverture de la dernière porte, j'ai même pas pu l'ouvrir que ce détenu m'a sauté dessus, il m'a asséné des coups de barre de fer, il avait un pic artisanal dans l'autre main. Et le but, c'était clairement de me tuer."

Elle est sauvée par un collègue, qui l'accompagnait à ce moment-là : "Sans lui, je ne serai pas là aujourd'hui. Dans notre métier, on est malheureusement habitués aux agressions, mais pas comme ça. C'était une tentative de meurtre à caractère terroriste"

Après s'être renseignée, elle demande cette médaille, pour acter cette attaque dans les textes : "En tant qu'agent de l'Etat, on doit avoir une reconnaissance. C'est important de garder ça ancré... Donc il y a une forme de satisfaction personnelle, à me dire que je reviens de loin, que deux ans après je suis toujours là, et que j'ai pu reprendre mon travail", confie-t-elle.

La médaille devrait lui être remise dans les prochains mois.