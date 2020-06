Un hélicoptère bombardier d'eau, nouveauté en renfort des pompiers du Gard cet été

Il y a presque un an, cette date a marqué tous les esprits dans le Gard. Le 28 juin 2019. Ce jour-là, le thermomètre bat tous les records, il fait plus de 45 degrés. "C'étaient 62 départs de feux dans la journée, quelque chose d'exceptionnel, qu'on vit rarement dans une carrière, confie Eric Agrinier, le responsable communication du SDIS dans le Gard. Dont 31 départs de feux simultanés en moins d'une heure 30 sur le département. Au total, nous avions eu plus de 500 hectares brûlés". Le département, en particulier, reste marqué par la disparition du pilote de bombardier d'eau Franck Chesneau, mort dans l'incendie de Générac.

Pour les prochaines semaines, les sapeurs-pompiers du Gard sont déjà en alerte évidemment, et ils ont mis des moyens supplémentaires pour être encore plus efficaces. Les pompiers auront dans le Gard "beaucoup plus de forces positionnées sur le terrain". Six à huit groupes d'intervention seront par exemple chaque jour dans les massifs forestiers identifiés à risques.

Le Gard est fortement concerné par le risque d'incendie de forêt avec plus de 50% de son territoire occupé par des forêts, landes et garrigues. Une carte de vigilance est désormais disponible, depuis mi-juin. Elle est mise à jour quotidiennement.

"Nous avons musclé le dispositif préventif cette année", Eric Agrinier, responsable de la communication du SDIS dans le Gard.

La principale nouveauté, c'est la location d'un hélicoptère bombardier d'eau. Positionné au centre de secours de Saint-Geniès-de-Malgoirès. "C'est un choix stratégique, c'est un emplacement central dans le département. Il va nous permettre d'être plus efficaces. D'abord, explique Eric Agrinier, un hélicoptère a la possibilité de larguer en stationnaire, donc d'avoir des frappes chirurgicales, d'être plus mobile.

Il peut intervenir sur des reprises inaccessibles, c'est donc très favorable pour nos départs de feux en Cévennes. Et puis c'est un moyen propre au SDIS au Gard : nous pourrons en bénéficier en permanence, puisque nous l'avons en location. Nous on disposerons autant que nous en aurons besoin."

