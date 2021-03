Haute-Savoie : un hélicoptère se crashe au décollage aux Gets, pas de blessé

Un hélicoptère s'est crashé en Haute-Savoie mardi aux alentours de 15 heures sur la commune des Gets, en Haute-Savoie. L'appareil privé devait décoller de la DZ, la Drop Zone, aux bords de la route nationale entre Morzine et Les Gets. Il y avait quatre clients à bord, en plus du pilote.

Pas de blessé grave

Les cinq personnes sont sorties d'elles-mêmes sans trop de dommage. L'une d'entre elles est légèrement blessée, mais son état ne nécessite pas d'hospitalisation selon les pompiers de Haute Savoie. L'engin s'est couché sur le flanc, sur le bord de la RD902. La circulation est coupée dans l'attente de l'intervention de la Direction départementale des territoires pour nettoyer les quelques débris. Tout risque de fuite de kérosène ou d'incendie est écarté. Une enquête sera menée par la police de l'air.