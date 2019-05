Un hélicoptère s'écrase et s'embrase à Chessenaz en Haute-Savoie

Le pilote et l'instructeur sont très choqués mais vont bien. Leur hélicoptère s'est écrasé pour une raison encore inconnue dimanche en fin de matinée à Chessenaz en Haute-Savoie.

Chessenaz, France

Un hélicoptère s'est crashé dans un champs dimanche en fin de matinée à Chessenaz en Haute-Savoie. Précisément, au lieu dit Prés des Daines, près de Frangy et de la Montagne de Vuache.

Des victimes surtout choquées

À bord de l'appareil type Robinson 44 au décollage d'Annecy, deux hommes : un élève et son instructeur de vol. Les circonstances de l'accident sont encore à déterminer, mais l'hélicoptère est tombé avant de prendre feu. Les victimes ont pu s'extraire seules de l'engin et même prévenir les secours. Elles sont d'après les premières constatations des pompiers, choquées et légèrement blessées.

L'élève pris en charge par les secours de Seyssel est transporté à l'hôpital d'Annecy.