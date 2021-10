Un hélicoptère sauve une génisse tombée dans un canyon en vallée d'Ossau

Une vache a été secourue ce mardi matin en vallée d'Ossau. Il s'agit d'une génisse de 300 kg qui avait chuté dans un canyon lorsque le troupeau est descendu de transhumance de l'estive d'Ibech. Un hélicoptère a pu sortir l'animal et le rendre à l'éleveur.

Un troupeau de vaches qui était en estive à Ibech (Gère-Bélesten) est descendu samedi dernier. À ce moment-là, "une jeune génisse a glissé sur le flanc du chemin et est tombée dans le canyon du ruisseau en contre-bas" selon l'Institution Patrimoniale du Haut Béarn (IPHB) qui a participé au sauvetage de l'animal. Visiblement, sur place, il y avait une cascade en amont et une autre en aval. La génisse ne pouvait donc pas remonter au niveau de l'endroit où elle avait glissé.

Un technicien de l'IPHB s'est rendu sur les lieux lundi après-midi. Ce mardi matin vers 8h les pompiers et l'équipe de l'IPHB ont anesthésié la vache et l'ont sanglée. La génisse de 300 kg a donc été hélitreuillée avec une sangle longue de 50 mètres puis a été déposée dans la bétaillère de l'éleveur installé à Lasseube. C'est la 7e fois depuis le début de l'année que l'IPHB réalise une opération de ce style : cinq vaches, deux génisses et une jument ont été ainsi sauvées.

La vache hélitreuillée depuis un canyon en vallée d'Ossau, la génisse était en estive avec son troupeau à Ibech (Gère-Bélesten) - IPHB