Côte-d'Or : un hélicoptère s'écrase à Darois, les quatre occupants ont pu sortir

Un crash d'hélicoptère a eu lieu ce samedi vers 12h50 à Darois en Côte-d'Or. Les quatre personnes qui étaient à bord ont pu sortir, leur état de santé est en cours d'évaluation selon les pompiers. Deux hommes de 70 et 39 ans, une femme de 43 ans et un enfant de six ans se trouvaient dans l'appareil. Un périmètre de sécurité autour de la zone de l'aérodrome Darois-Dijon a été établi. Les pompiers sont sur place ainsi que la gendarmerie et un élu de commune.

ⓘ Publicité