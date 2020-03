Un hélicoptère survole Lille pour une opération de maintenance un dimanche matin

Le battement des pales de l'hélicoptère en a réveillé plus d'un dimanche matin à Lille, dans le secteur de Wazemmes et de la porte des Postes. Sur les réseaux sociaux, on sentait l'incompréhension, d'autant qu'un gros paquetage était suspendu par un filin sous l'appareil, au dessus du futur centre commercial Lillenium.

Contactée, la Préfecture du Nord nous a expliqué qu'il s'agissait d'une opération de maintenance, de compresseurs et de climatisation. Pas d'inquiétude à avoir donc.