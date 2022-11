Un hélicoptère transporte à l'hôpital un automobiliste berrichon dans un état grave

L'intervention de l'hélicoptère des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) en dit long sur la gravité de l'accident. Ce dimanche, vers 14h30, à Lignac, les pompiers sont intervenus. Une seule voiture est impliquée. À bord du véhicule, deux personnes. Le conducteur est âgé de 66 ans. L'homme est en urgence absolue, il est dans un état grave. Les secours appellent un hélicoptère pour le transporter le plus vite possible à l'hôpital.

Une femme de 65 ans est sur le fauteuil passager. Plus légèrement touchée, elle est quand même transportée à l'hôpital. Les circonstances de l'accident sont encore très floues.