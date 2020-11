Un héros : Jamel, le nîmois qui a porté secours au jeune brûlé à la station essence, il témoigne sur FBGL

Un adolescent de 15 ans a été grièvement brûlé sur 70% du corps ce samedi après midi à Nîmes. L'accident a eu lieu à la station service de Leclerc, route de Beaucaire. Il aurait été brûlé, alors qu'il remplissait un jerrican d'essence. Il a été transféré en urgence absolue à Carémeau. Sa mère, âgée de 44 ans, brûlée à la jambe a aussi été hospitalisée. Temoin de ce drame, Jamel, un automobiliste de 36 ans. Il a été blessé légèrement à la main gauche en voulant porter secours aux victimes, et il a accepté, avec beaucoup d'humilité, de témoigner pour France Bleu Gard Lozère.

Jamel déposait sa mère faire des courses, dans ce supermarché. "Quand je suis ressorti du parking, je suis arrivé sur le rond-point en face de la station-essence. J'ai vu une voiture brûler. Puis _dix secondes après, j'ai vu un petit jeune sortir en flammes, il était complètement en feu_. Il n'y avait pas trop de réaction des autres personnes."

"Je me suis précipité avec une couverture que j'avais dans le coffre" Jamel, le nîmois intervenu pour sauver un adolescent en flammes à une station essence

"La plupart des gens étaient tétanisés.", explique-t-il. Lui n'a pas hésité. "Du coup je me suis mis sur le côté. Je savais que j'avais une couverture dans le coffre. Je me suis précipité dans le coffre, j'ai récupéré la couverture puis je me suis précipité sur ce jeune. J'ai agi au plus vite sur lui pour essayer d'éteindre les flammes." Les pompiers, ensuite, sont arrivés, et ont pris en charge les victimes.

"Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. J'ai seulement vu de loin la voiture brûler. Et cinq secondes après, un petit jeune de 15-16 ans, l'âge de ma fille, qui courait et qui était totalement en flammes de haut en bas. Personne n'avait d'extincteur. moi, j'avais une couverture dans le coffre" Jamel, au micro FB Gard Lozère

Le témoignage exclusif de Jamel, sur FB Gard Lozère

Lui-même a la main gauche partiellement brûlée. Mais l'essentiel est bien ailleurs, pour Jamel. "C'est une blessure superficielle. Mais moi, je m'inquiète plus pour ce jeune. J'espère qu'il va un peu mieux"